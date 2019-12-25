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Гребень антициклона в воскресенье принесёт в Петербург мороз
Сегодня, 9:10
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IRINA_CHALKINA

Гребень антициклона в воскресенье принесёт в Петербург мороз

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Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге ожидается морозная погода. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус на своей страничке в социальной сети Facebook.

В городе ожидается облачная, но с прояснениями погода. Также предполагается, что к вечеру в Северной столице пойдет снег.

Основную роль в формировании погоды в Северной столице будет играть гребень антициклона, и лишь ближе к вечеру регион ощутит приближение фронтального раздела с юга

Михаил Леус.

Столбики термометров сегодня покажут от -3…-5°, а по области -2…-7°. Ветер будет дуть юго-восточный  до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее мы сообщали о том, что на главной елке Петербурга на Дворцовой зажгли первые огни.

Фото: pixabay

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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