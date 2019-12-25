На главной елке Петербурга на Дворцовой зажгли первые огни

В этом году дизайн украшений елки выполнен в ретро-стиле.

В минувшую субботу, 12 декабря, в Северной столице на главной ёлке на Дворцовой зажгли первые огни. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В этом году ёлку украсят игрушками в ретро-стиле. Так, помимо огоньков на зеленой красавице появились флажки и серпантин. Главный символ наступающего Нового года была спилена в деревне Хиттолово во Всеволожском районе.

Украшение города планируется завершить к 20 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что по льду в парке 300-летия Петербурге гуляли около 50 человек.

Фото: Piter.TV