По льду в парке 300-летия Петербурге гуляли около 50 человек. Их разгоняли сотрудники МЧС

Выход на лед запрещен.

В субботу, 12 декабря, посетители парка 300-летия решили прогуляться по льду. На замерзшем Финском заливе заметили около 50 человек. Петербурженка решила сообщить об этом в полицию, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение в правоохранительные органы поступило в 15 часов. Массовое скопление людей на льду было замечено в районе фонтана. С гражданами провели беседу.

МЧС призывает жителей и гостей города не испытывать судьбу и не выходить на смертельно опасное ледовое покрытие водоемов. Петербургские спасатели уже совершили несколько тревожных выездов, связанных с нахождением людей на льду водоемов.

Напомним, выход на лед запрещен до 15-го января.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Купчино мужчина станцевал брейк-данс на льду без одежды.

Фото: Татьяна Юрьевна / VK