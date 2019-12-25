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В Парке 300-летия Петербурга 12 июня пройдет исторический фестиваль
Сегодня, 9:43
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В Парке 300-летия Петербурга 12 июня пройдет исторический фестиваль

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Гости мероприятия увидят этапы становления русского государства от его образования до Российской империи.

В Парке 300-летия Петербурга 12 июня состоится исторический фестиваль "От Руси до России". Ордер на установку элементов оформления выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Гости мероприятия увидят этапы становления русского государства от его образования до Российской империи. Будут 23 интерактивных станции, сценический комплекс с крышей 8х6 метров, исторические шатры площадью 2,9 метра. Все это познакомит с культурой, ремеслами, бытом и традициями страны.

Вход свободный, работы состоятся с 10 по 14 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня состоится Фестиваль цветов. Посетителей ожидают Бал и Парад цветов, а также выставка арт-объектов. 

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга 

Теги: парк 300-летия, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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