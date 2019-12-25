В Парке 300-летия Петербурга 12 июня пройдет исторический фестиваль

Гости мероприятия увидят этапы становления русского государства от его образования до Российской империи.

В Парке 300-летия Петербурга 12 июня состоится исторический фестиваль "От Руси до России". Ордер на установку элементов оформления выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Гости мероприятия увидят этапы становления русского государства от его образования до Российской империи. Будут 23 интерактивных станции, сценический комплекс с крышей 8х6 метров, исторические шатры площадью 2,9 метра. Все это познакомит с культурой, ремеслами, бытом и традициями страны.

Вход свободный, работы состоятся с 10 по 14 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что на Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня состоится Фестиваль цветов. Посетителей ожидают Бал и Парад цветов, а также выставка арт-объектов.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга