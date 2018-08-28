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"Горэлектротранс" выплатил 40 тысяч рублей петербуржцу, ставшему инвалидом из-за гололеда
Сегодня, 13:29
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"Горэлектротранс" выплатил 40 тысяч рублей петербуржцу, ставшему инвалидом из-за гололеда

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Он подскользнулся на остановке.

Мужчина, подскользнувшийся на трамвайной остановке, получил 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом 22-го июля сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Местный житель сообщил о том, что зимой он упал на трамвайной остановке в Купчино и получил повреждения. Он испытывал постоянные сильные боли, также пропала подвижность руки. Мужчина стал инвалидом первой степени. Инцидент случился из-за того, что остановка не была убрана должным образом. 

На заявление мужчины отреагировала прокуратура Фрунзенского района. Она проверила соблюдение СПб ГУП "Горэлектротранс" требований законодательства о благоустройстве при осуществлении уборки посадочных площадок трамвайных путей в зимний период. 

Прокурор района обратился в районный суд в защиту интересов пострадавшего. Он попросил о взыскании компенсации морального вреда с  СПб ГУП "Горэлектротранса" и ООО "Чистый город". Суд это требование удовлетворил. Мужчина получил 40 тысяч рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге должники по аренде не смогут выехать за границу

Фото: pixabay.com

Теги: гололёд, моральная компенсация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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