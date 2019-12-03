Монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище подготавливают к 9 Мая

Памятник моют специальными средствами от пыли и грязи.

Монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга приводят в порядок к 75-летию Дня Победы.

Работы должны были начать еще 29 апреля, но погода помешала. Памятник моют специальными средствами от пыли и грязи, накопившейся за зиму. Кроме того, его покрывают воском, чтобы защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Напомним, что в этом году Пискарёвское кладбище отмечает 60-летие. Оно является крупнейшим местом массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища.

Фото: "Новости СПБ сегодня" / ВКонтакте