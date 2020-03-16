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В Петергофе к концу апреля отремонтируют монумент "Группа орудий"
Сегодня, 15:09
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nastya960

В Петергофе к концу апреля отремонтируют монумент "Группа орудий"

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Там, где сейчас находится мемориал, в годы войны была нейтральная полоса.  

На мемориальном комплексе "Приморский" в Петергофе приступили к ремонту монумента "Группа орудий". Работы должны завершиться к концу апреля. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Орудия будут очищены от старой краски и покрашены снова в зеленый цвет. На колесах заменят покрышки, также будет отремонтирован и бетонный постамент.

Мемориальный комплекс "Приморский" входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда. Там, где сейчас находится мемориал, в годы войны была нейтральная полоса.  

Более десяти тысяч воинских захоронений благоустроят в Петербурге к 9 мая.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: монумент, петергоф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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