В Петергофе к концу апреля отремонтируют монумент "Группа орудий"

На мемориальном комплексе "Приморский" в Петергофе приступили к ремонту монумента "Группа орудий". Работы должны завершиться к концу апреля. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Орудия будут очищены от старой краски и покрашены снова в зеленый цвет. На колесах заменят покрышки, также будет отремонтирован и бетонный постамент.
Мемориальный комплекс "Приморский" входит в Зеленый пояс Славы Ленинграда. Там, где сейчас находится мемориал, в годы войны была нейтральная полоса.
Более десяти тысяч воинских захоронений благоустроят в Петербурге к 9 мая.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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