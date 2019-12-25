Более десяти тысяч воинских захоронений благоустроят в Петербурге к 9 мая

Военнослужащие обновят гравировку портретов, покрасят ограждения.

К 75 годовщине Дня Победы в Великой Отечественной Войне в Петербурге благоустроят более десяти тысяч воинских захоронений, сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Так, военные благоустроят территории захоронений, мемориалов и братских могил, обновят гравировку портретов, пояснительных надписей и перечней фамилий, отремонтируют и покрасят ограждения, плиты и надгробия.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв уточнил, что благоустройство пройдет в 26 регионах размещения войск округа.

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