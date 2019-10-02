Памятную доску Жоресу Алферову откроют 15 марта

На открытие мемориальной доски приедут члены правительства и глава Петроградского района.

После заседания в парламенте постоянной комиссии по образованию было принято решение установить памятную доску на доме 1 по улице Мичуринской. Именно в этом доме до самой смерти жил физик и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров. Открытие памятной доски состоится уже в это воскресенье. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на администрацию Петроградского района.

На открытие мемориальной доски приедут члены правительства и глава Петроградского района.

Ранее скверу в Калининском районе присвоили имя Жореса Алферова.

Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК