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Памятную доску Жоресу Алферову откроют 15 марта
Сегодня, 16:52
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nastya960

Памятную доску Жоресу Алферову откроют 15 марта

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На открытие мемориальной доски приедут члены правительства и глава Петроградского района.

После заседания в парламенте постоянной комиссии по образованию было принято решение установить памятную доску на доме 1 по улице Мичуринской. Именно в этом доме до самой смерти жил физик и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров. Открытие памятной доски состоится уже в это воскресенье. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на администрацию Петроградского района.

На открытие мемориальной доски приедут члены правительства и глава Петроградского района.

Ранее скверу в Калининском районе присвоили имя Жореса Алферова.

Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК

 

Теги: жорес алферов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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