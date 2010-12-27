Скверу в Калининском районе присвоили имя Жореса Алферова

Академик РАН получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году.

Безымянному парку в Калининском районе присвоили имя Жореса Алферова. Соответствующее распоряжением появилось на сайте администрации Петербурга.

Сквер располагается около станции метро "Академическая" между проспектом Науки и улицей Верности. Имя зеленой зоне пока не присвоили на картах.

В конце ноября в Петербурге создали премию имени нобелевского лауреата по физике, ее будут вручать в номинации "нанотехнологии".

Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета. Ушел из жизни 1 марта 2019 года.

Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК