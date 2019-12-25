Монтер погиб от удара током в Киришах

Тело мужчины обнаружено на территории ООО "Транснефть - Балтика".

В среду, 3 июня, в Киришском районе Ленобласти был обнаружен труп электромонтера. Предполагается, что мужчину ударило током во время работы. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел на территории компании "Транснефть - Балтика" на Лесном шоссе. Погибшему было 37 лет.

На месте трагедии работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на станции Кикерино в Ленобласти под поездом погиб человек.

Фото: Pixabay