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Монтер погиб от удара током в Киришах
Сегодня, 13:02
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lizapoluda

Монтер погиб от удара током в Киришах

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Тело мужчины обнаружено на территории ООО "Транснефть - Балтика".

В среду, 3 июня, в Киришском районе Ленобласти был обнаружен труп электромонтера. Предполагается, что мужчину ударило током во время работы. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел на территории  компании "Транснефть - Балтика" на Лесном шоссе. Погибшему было 37 лет.

На месте трагедии работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на станции Кикерино в Ленобласти под поездом погиб человек.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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