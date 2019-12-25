Монтажник ранил ножом 20-летнего парня на Тимуровской улице

Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением груди.

В воскресенье 28 ноября в дежурную часть полиции Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 20-летнего парня с ножевым ранением груди. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что молодого человека ранил ножом неизвестный на Тимуровской улице. Он получил колото-резаную рану в восьмом межреберье слева, проникающую рану в плевральную полость и левосторонний гемоторакс.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". Им оказался 30-летний мужчина, работающий монтажником в ООО "Интеграл". По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее мы писали, что жительница Ленобласти вонзила нож в голову сожителя во время пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV