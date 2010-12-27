Комитет по природопользованию: Мониторинг воздуха Петербурга не выявил опасных загрязнений

Петербургские эксперты не согласились с результатами Tropomi.

Петербургские эксперты прокомментировали данные Tropomi о загрязненном воздухе в городе. Представители Комитета по природопользованию считают, что жителям не стоит об этом переживать, так как чиновники регулярно мониторят воздух на наличие опасных веществ. Проверка показала, что уровень диоксида азота находится на приемлемом уровне.

Отметим, что самые высокие значения допустимых загрязнений сейчас наблюдается в Кронштадте. Показатель достиг 1,2 ПДК. Это ниже допустимой нормы. В других районах Северной столицы - от 0,5 до 0,9 ПДК. Специалисты добавили, что уровень озона может меняться в зависимости от погодных условий: грозы, сильного ветра.

Отметим, что петербуржцы все же успели напугаться после опубликования результатов исследования Tropomi. Они рассказали, что помимо сильной загазованности из-за выхлопных газов, в городе часто горят свалки, а реки окрашиваются в различные неестественные цвета.

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Фото: Piter.tv