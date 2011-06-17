В Гатчине установили технику для мониторинга воздуха

Первые посты появились в городе накануне.

В четверг, 8 ноября, в Гатчине установили 2 пункта для мониторинга воздуха. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Оборудование появилось на улицах Волкова в доме №1\1 и на улице Зверевой в доме №12А. Установку произвёл выбранный подрядчик при поддержке местных властей.

Также специалисты провели необходимые работы для запуска пуктов.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района