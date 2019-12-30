В Приморье отправляли в Китай ценные породы деревьев на 500 миллионов рублей

Монгольский дуб и маньчжурский ясень составами уходили из России в Китай.

В Приморье возбуждено уголовное дело об организации трансграничного преступного сообщества, которое занималось контрабандой ценных пород деревьев.

Следком сообщает, что следователями Приморского СУ СК России возбуждено уголовное дело на членов трансграничного ОПС, которые составами отправляли из России в Китай ценные породы деревьев, монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

Общая стоимость предмета торговли, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, составила свыше 458 миллионов рублей.

Один из организаторов ОПС арестован. Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела.

Видео: Следком