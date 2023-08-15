Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео

В ГУ МЧС рассказали о количестве пострадавших и погибших в трагедии.

Момент взрыва на территории автозаправочной станции в городе Махачкала попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Кадры сделаны водителем, который проезжал вблизи инцидента. Ему удалось показать ролик с возгоранием, за которым последовал взрыв. Согласно последней информации от экстренных региональных ведомств, на текущий момент пострадавшими считаются 102 человека, а погибли - 27.

Напомним, что вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе, находящемся на трассе Дагестана. В ликвидации ЧП были задействованы более задействованы 260 человек личного состава ГУ МЧС и 80 единиц техники. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В администрации города предупреждали жителей о том, что существует угроза повторного взрыва.

Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ