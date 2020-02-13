Момент смертельного ДТП в Сочинском тоннеле попал на видео

В Сочи в тоннеле насмерть разбился водитель "Лексуса".
Жуткая авария произошла поздним вечером 11 февраля в одном из тоннелей Сочи. Автомобиль "Лексус" на большой скорости решил обогнать впередиедущий грузовик. Водитель, по всей видимости, не заметил стоявший на встречке дорожный автомобиль с проблесковыми маячками и допустил столкновение. После удара с дорожным грузовиком, "Лексус" отбросило на обгоняемый грузовик.
Водитель "Лексуса" погиб на месте ДТП. О состоянии других участников ДТП не сообщается.
Сегодня ранее: В Псковской области в лобовом ДТП погибли 8 украинцев.
Видео: ВК, ЧП Сочи
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