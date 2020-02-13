Момент смертельного ДТП в Сочинском тоннеле попал на видео

"Лексус" на огромной скорости при обгоне врезался в дорожный автомобиль.

В Сочи в тоннеле насмерть разбился водитель "Лексуса".

Жуткая авария произошла поздним вечером 11 февраля в одном из тоннелей Сочи. Автомобиль "Лексус" на большой скорости решил обогнать впередиедущий грузовик. Водитель, по всей видимости, не заметил стоявший на встречке дорожный автомобиль с проблесковыми маячками и допустил столкновение. После удара с дорожным грузовиком, "Лексус" отбросило на обгоняемый грузовик.

Водитель "Лексуса" погиб на месте ДТП. О состоянии других участников ДТП не сообщается.

Сегодня ранее: В Псковской области в лобовом ДТП погибли 8 украинцев.

Видео: ВК, ЧП Сочи