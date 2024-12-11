Момент смертельного ДТП с BMW в Москве попал на видео

Погибла молодая девушка.

Момент смертельного ДТП с автомобилем BMW в российской столице попал на видеозапись с камеры наблюдения.Известно, что трагедия зафиксирована по улице Чертановской. Согласно предварительным сведениям, водитель дорогостоящей иномарки не справился с управлением на дороге, после чего совершил столкновения с мачтой освещения. В результате этого маневра жертвой оказалась пассажирка машины. Погибла девушка 2005 года рождения. В надзорном ведомстве через социальные сети уточнили, что транспортным средством управлял 28-летний мужчина, который не имеет водительского удостоверения.

Прокуратура Южного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки. пресс-служба надзорного ведомства

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы