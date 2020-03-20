Момент ДТП на перекрестке Лиговского и Расстанной попал на видео

От столкновения перевернулась архитектурная ваза.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, запечатлевшая момент ДТП, которое произошло в Петербурге ранним утром 20 марта. В пятом часу утра на перекрестке Расстанной улицы с Лиговском проспектом грузовик "Газель" впечатал легковушку Volkswagen, похоже, представляющую "Яндекс. Такси". На записи видно, как легковушка переворачивает декоративную архитектурную вазу в момент аварии.

Ранее стало известно, что в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга пострадали два человека. 58-летний водитель иномарки Volkswagen и его 39-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Известно, что за рулем "Газели" находился 25-летний мужчина.

Видео: Piter.tv