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Два человека пострадали в ДТП с такси и "Газелью" во Фрунзенском районе
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

Два человека пострадали в ДТП с такси и "Газелью" во Фрунзенском районе

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Водитель иномарки и его пассажирка получили травмы средней степени тяжести.

Рано утром 20 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием такси марки Volkswagen и "Газели". Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 04:40 утра на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы. В результате пострадали два человека. 58-летний водитель иномарки и его 39-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Известно, что за рулем "Газели" находился 25-летний мужчина.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что водитель легковушки сгорел вместе с машиной после ДТП на КАД.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: авария, дтп с такси, пострадавшие в аварии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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