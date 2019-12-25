Два человека пострадали в ДТП с такси и "Газелью" во Фрунзенском районе

Водитель иномарки и его пассажирка получили травмы средней степени тяжести.

Рано утром 20 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием такси марки Volkswagen и "Газели". Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло около 04:40 утра на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы. В результате пострадали два человека. 58-летний водитель иномарки и его 39-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Известно, что за рулем "Газели" находился 25-летний мужчина.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что водитель легковушки сгорел вместе с машиной после ДТП на КАД.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.