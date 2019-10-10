Момент аварии на перекрестке Светлановского и Луначарского попал на видео

Очевидцы рассказали об одном пострадавшем в аварии.

Маршрутка врезалась в ограждение и снесла дорожный знак на перекрестке Светлановского проспекта с проспектом Луначарского в Петербурге. Момент аварии на перекрестке попал на видео. Запись с камер наблюдения оказалась в распоряжении редакции Piter.tv. На видео можно заметить, как машина медленно въезжает в столб.

Очевидцы рассказали об одном пострадавшем в аварии – водителя маршрутного автомобиля увезла скорая помощь. Водитель почувствовал себя нехорошо, предполагают очевидцы. Дорожная полиция разбирается в деталях случившегося.

Видео: Piter.tv