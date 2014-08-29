Маршрутка врезалась в ограждение и снесла дорожный знак на Светлановском проспекте

Очевидцы рассказали об одном пострадавшем в аварии.

Маршрутка врезалась в ограждение и снесла дорожный знак на перекрестке Светлановского проспекта с проспектом Луначарского в Петербурге. О происшествии 8 марта рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Очевидцы рассказали об одном пострадавшем в аварии – водителя маршрутного автомобиля увезла скорая помощь. Водитель почувствовал себя нехорошо, предполагают очевидцы.

На перекрёстке Светлановского и Луначарского микроавтобус снёс ограждение. Водителя увозит скорая – написали пользователи группы.

Дорожная полиция разбирается в деталях случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что момент массового ДТП на перекрестке Белы Куна и Бухарестской попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today