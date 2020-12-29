Момент аварии на перекрестке Северного и Есенина попал на видео

Пока информации о пострадавших не поступало.

Момент аварии на перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина в Петербурге попал на видео. Об аварии 6 января в Выборгском районе рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и медики.

Угол Северного и Есенина. Дпс и скорая на месте – написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как одна легковушка не пустила другую на поворот. Информации о пострадавших пока не поступало.

ДТП на перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv