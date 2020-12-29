ДТП на перекрестке Тельмана и Большевиков попало на видео

Информации о пострадавших не поступало.

ДТП на перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. Об аварии на участке дороги рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Убер и вроде Тойота не разъехались на перекрёстке Тельмана и Большевиков – написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как на оживленном перекрестке быстро несущийся по прямой автомобиль такси сносит темную легковушку, водитель которой думал повернуть. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, как на улице Коллонтай водитель "Ауди" оставил дорогу без знака. Движение трамваев на некоторое время остановилось.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv