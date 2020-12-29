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ДТП на перекрестке Тельмана и Большевиков попало на видео

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Информации о пострадавших не поступало.

ДТП на перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. Об аварии на участке дороги рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Убер и вроде Тойота не разъехались на перекрёстке Тельмана и Большевиков

– написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как на оживленном перекрестке быстро несущийся по прямой автомобиль такси сносит темную легковушку, водитель которой думал повернуть.  Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, как на улице Коллонтай водитель "Ауди" оставил дорогу без знака. Движение трамваев на некоторое время остановилось.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, большевиков, дтп, тельмана
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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Penyushina vlada
Сегодня 22:49

Xочeшь трaxнyть юнyю малышку?! Еcли да, то рeгиcтpиpyйся по сcылкe, там морe paзвpатных дeвок кoтоpыe хoтят члeнa, вoт ------   http://bit.do/miase

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