ДТП на перекрестке Тельмана и Большевиков попало на видео

ДТП на перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков в Петербурге попало на видео. Об аварии на участке дороги рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"
Убер и вроде Тойота не разъехались на перекрёстке Тельмана и Большевиков
– написал пользователь в группе.
Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как на оживленном перекрестке быстро несущийся по прямой автомобиль такси сносит темную легковушку, водитель которой думал повернуть. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, как на улице Коллонтай водитель "Ауди" оставил дорогу без знака. Движение трамваев на некоторое время остановилось.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.tv
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