Момент ДТП в Металлострое попал на камеры видеонаблюдения

У пострадавшего пятилетнего ребенка сломана нога.

Через несколько часов после массового ДТП в Металлострое, в распоряжение редакции Piter.tv попали кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, что водитель решает обогнать попутную иномарку, резко выезжает на полосу, протискиваясь между маршруткой и иномаркой, врезается в них, затем теряет управление, влетает в припаркованное авто и разворачивается.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний водитель отказался от госпитализации, сидевшего на переднем сидении 5-летнего ребенка деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, у него сломана голень.

Ранее мы писали, что в серьезной аварии в Металлострое пострадал ребенок.

Видео: Piter.tv