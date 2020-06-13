Момент ДТП у метро "Академическая" попал на видео

О пострадавших в результате аварии информации не поступало.

Вечером в пятницу, 12 июня, стало известно об аварии у станции метро "Академическая" в Петербурге. Столкнулись два легковых автомобиля, повреждения чуть не получил автобус. В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения.

На видео можно заметить, как на оживленной дороге белый отечественный автомобиль решил "подрезать" автобус при повороте налево. Однако маневр остановила другая иномарка, двигавшаяся по встречной полосе. "ВАЗ" лишился переднего бампера, а другая иномарка помяла бок. Автобус перед аварией успел затормозить.

Ранее мы сообщали о том, что yа перекрестке Героев и Ленинского из-за неработающего светофора произошло ДТП "с переворотом". Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv