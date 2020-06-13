На перекрестке Героев и Ленинского из-за неработающего светофора произошло ДТП "с переворотом"

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в пятницу, 12 июня, очевидцы рассказали об аварии на перекрестке Ленинского проспекта с проспектом Героев в Петербурге. Кадры с места происшествия показал мобильный корреспондент Piter.tv.

Две легковушки не поделили перекресток двух проспектов. На месте инцидента появились сотрудники дорожной полиции и оперативных служб. На кадрах видно, как в результате аварии один из автомобилей перевернулся набок. При этом информации о пострадавших в результате ДТП не поступало. Корреспондент сообщил, что из-за нерабочего светофора "Фольксваген Поло" лобовой частью врезался в поворачивающий белый автомобиль, в следствие чего перевернул его.

Ранее мы сообщали о том, что Volkswagen Polo влетел в припаркованные на набережной Мойки автомобили. Автомобиль сильно повредил свой капот и передний бампер.

Фото, видео: Piter.tv