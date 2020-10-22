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Момент ДТП с реанимобилем на Дворцовой набережной попал на видео

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Очевидцы ошибочно посчитали, что столкнулись два автомобиля скорой помощи.

Стало известно о случившейся аварии в центре Петербурга. Днем в четверг, 22 октября, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали о столкновении двух машин скорой помощи, однако камеры наблюдения показали, что дело обстояло совсем не так. Запись момента аварии оказалась в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, что на оживленном перекрестке с автомобилем реанимации, заходившим на поворот, столкнулся легковой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало, однако для транспортировки пациента, находавшегося в машине, прибыл другой автомобиль.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на Большевиков и Подвойского пострадал дорожный знак. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv 

Фото: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: авария, видео с камер, дтп, петербург, реанимация
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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