Момент ДТП с реанимобилем на Дворцовой набережной попал на видео

Очевидцы ошибочно посчитали, что столкнулись два автомобиля скорой помощи.

Стало известно о случившейся аварии в центре Петербурга. Днем в четверг, 22 октября, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали о столкновении двух машин скорой помощи, однако камеры наблюдения показали, что дело обстояло совсем не так. Запись момента аварии оказалась в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, что на оживленном перекрестке с автомобилем реанимации, заходившим на поворот, столкнулся легковой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало, однако для транспортировки пациента, находавшегося в машине, прибыл другой автомобиль.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на Большевиков и Подвойского пострадал дорожный знак. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте