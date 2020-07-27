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Момент ДТП с перевернувшимся авто на улице Репищева попал на видео

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Известно об одном пострадавшем.

Сегодня днем, 27 июля, на перекрестке улице Репищева и Вербной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как "БМВ" влетала в "Ниву", после чего второе авто перевернулось и встало обратно на колеса. По информации мобильного корреспондента, в салоне перевернувшегося авто находился пожилой мужчина. По предварительным данным, у него была диагностирована черепно-мозговая травмы. О других пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Светлановском проспекте. Там каршеринг "догнал" велосипедиста. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, перевертыш, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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