Видео: каршеринг "догнал" велосипедиста на Светлановском проспекте

В результате ДТП велосипедист упал со своего транспортного средства.

Велосипедист попал под колеса автомобиля на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектов. Piter.TV получил в свое распоряжение видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел на минувших выходных, 25 июля. На кадрах видно, как авто "догоняет" велосипедиста и задевает его. Авария случилась на пешеходном переходе. По предварительным данным, велосипедист остался жив, на место прибыла скорая помощь. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП с пешеходом на Московском проспекте.

Видео: Piter.TV