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Видео: автомобиль сбил 80-летнего дедушку на Московском проспекте

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Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 25 июля, мужчина попал под колеса автомобиля около здания Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте. Момент аварии засняли камеры видеонаблюдения.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло у дома №190 по Московскому проспекту. Водитель "Тойты" наехал на мужчину 1941-го года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. На кадрах видно, как перед "зеброй" остановились автомобили, и пешеход начал переходить дорогу, в тот момент когда на него налетела иномарка. 

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, зебра, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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