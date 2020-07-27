Видео: автомобиль сбил 80-летнего дедушку на Московском проспекте

В субботу, 25 июля, мужчина попал под колеса автомобиля около здания Российской Национальной библиотеки на Московском проспекте. Момент аварии засняли камеры видеонаблюдения.
По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло у дома №190 по Московскому проспекту. Водитель "Тойты" наехал на мужчину 1941-го года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. На кадрах видно, как перед "зеброй" остановились автомобили, и пешеход начал переходить дорогу, в тот момент когда на него налетела иномарка.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный петербуржец угрожал взорвать ЖКХ и дом на Садовой.
Видео: Piter.TV
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