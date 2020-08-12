Момент ДТП с каршерингом на Торжковской улице попал на видео

Информации о пострадавших нет.

Пробку на дороге вызвало столкновение на перекрестке Торжковской и Белоостровской улиц в Петербурге 12 августа. Как можно заметить на записи с камер наблюдения, которая есть в распоряжении Piter.tv, каршеринговый автомобиль влетел в две иномарки.

ДТП парализовало трамвайное движение, автомобили остались на рельсах. На перекрестке образовалась пробка. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП на "Сортавале" по трассе рассыпались банки с краской. Водители объезжали место аварии по обочине.

Видео: Piter.tv