По предварительной информации, пострадали два человека.

Момент ДТП перед Кушелевским мостом в Петербурге попал на видео. Запись момента аварии с камер наблюдения оказалась в распоряжении нашей редакции в субботу, 1 мая. На кадрах видео можно заметить, как на повороте сталкиваются два автомобиля. По предварительной информации, пострадали два человека.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv