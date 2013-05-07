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Момент ДТП перед Кушелевским мостом в Петербурге попал на видео

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По предварительной информации, пострадали два человека.

Момент ДТП перед Кушелевским мостом в Петербурге попал на видео. Запись момента аварии с камер наблюдения оказалась в распоряжении нашей редакции в субботу, 1 мая. На кадрах видео можно заметить, как на повороте сталкиваются два автомобиля. По предварительной информации, пострадали два человека.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе. 

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, кушелевский мост
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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