Момент ДТП на проспекте Славы попал на видео

В результате аварии пострадали три человека.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, на котором в остановку общественного транспорта на проспекте Славы в Петербурге врезался автомобиль. ДТП случилось в ночь на 11 июня.

По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль въехал в автобусную остановку на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы, у дома №45. Пострадали трое.

По данным дорожной полиции, водитель автомобиля Toyota Corolla 2001-го года рождения не справился с управлением транспортным средством, а сам автомобиль занесло на автобусную остановку, где машина столкнулась с тремя молодыми людьми 23-25 лет. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Видео: Piter.tv