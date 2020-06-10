В остановку на Славы врезался автомобиль. Пострадали трое

Видео с места происшествия поделился наш мобильный корреспондент.

Незадолго до наступления четверга, 11 июня, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль въехал в автобусную остановку на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы, у дома №45. Пострадали трое.

По данным дорожной полиции, водитель автомобиля Toyota Corolla 2001-го года рождения не справился с управлением транспортным средством, а сам автомобиль занесло на автобусную остановку, где машина столкнулась с тремя молодыми людьми 23-25 лет. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе обсудили вопросы противопожарной безопасности.

Видео: Piter.tv