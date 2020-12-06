Момент ДТП на перекрёстке Маршала Захарова и Десантников попал на видео

Информации о пострадавших не поступало.

Утренняя авария на перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников в Красносельском районе Петербурга попала на видео. На кадрах можно заметить, как одна белая иномарка не пропустила другую на пересечении улиц.

По предварительной информации, в девятом часу утра 6 декабря столкнулись автомобили "Киа" и "Фольксваген Поло". Очевидцы на месте событий рассказали, что информации о пострадавших не поступало, а водители иномарок сидели в машинах и ждали сотрудников дорожной полиции.

На перекрёстке Захарова и Десантников ДТП устроили Фольксваген Поло и Киа. Водители сидят по машинам и ждут ГАИ – написали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками ЗакСа произошел конфликт. Piter.tv показал видео инцидента.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv