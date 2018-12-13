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Момент ДТП на перекрёстке Планерная и Савушкина попал на видео

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Момент ДТП попал в поле зрения видеорегистратора автомобиля очевидца аварии.

Сегодня утром на пересечении Савушкина и Планерной произошло ДТП. Сейчас опубликовано видео с моментом аварии с видеорегистратора.

ДТП произошло около 10 часов утра на перекрестке Планерной и Савушкина. Один из водителей нарушил правила ПДД при проезде перекрестка, чем спровоцировал ДТП. О пострадавших не сообщается. Оба автомобиля получили механические повреждения.

ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства ДТП.

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Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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