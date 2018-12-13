Четырехлетняя девочка выпила жидкость из бутылочки найденной на улице и попала в реанимацию

Ребенок нашел на улицу бутылку с неизвестной жидкостью и отпил из нее.

Накануне, 18 мая, в больницу поступила девочка 2015 года рождения с острым отравлением неизвестным веществом.

Сообщается, что ребенок подобрал бутылку на улице на проспекте Науки и решил отпить из нее. После этого ребенок почувствовал себя плохо и доставлен в срочном порядке в больницу №5 им. Н.Ф.Филатова. Ребенок находится в реанимации, за ее жизнь и здоровье борются медики.

Полиция по данному факту ведет проверку. Сообщается, что ребенок из благополучной семьи.

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