Момент ДТП на перекрестке Кондратьевского и Маршала Блюхера попал на видео

По предварительной информации, пострадали двое. Их осматривали врачи.

Момент ДТП на перекрестке Кондратьевского проспекта с проспектом Маршала Блюхера попал на видео. Авария произошла в среду, 5 мая.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как белая машина на большой скорости врезается в поворачивающий "Хендай Крета". После ДТП автомобиль чуть не влетел в стоящих пешеходов, которых от непоправимого спасло ограждение. По предварительной информации, пострадали два человека. Их осматривали врачи, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Псков" произошло серьезное ДТП. Пассажиры оказались заблокированы в машине до приезда спасателей.

Видео: Piter.tv