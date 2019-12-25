На трассе "Псков" произошло серьезное ДТП

Пассажиры оказались заблокированы в машине до приезда спасателей

Сообщение о дорожно-траспортном происшествии на 148 километре трассы Р-23 "Псков" поступило в службу спасения 5 мая в 5 часов 37 минут утра. На место аварии отправилась дежурная смена 135 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области в количестве четырех человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, пострадавшие были извлечены спасателями из поврежденных и деформированных автомобилей при помощи специальных средств. Врачебная помощь была оказана на месте, после чего пострадавших отправили в больницу.

Обстоятельства лобового столкновения двух легковых автомобилей выясняются.

На трассе М-11 сегодня образовалась крупная пробка из-за опрокинувшейся фуры.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти