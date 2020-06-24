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Момент ДТП на Пироговской набережной попал на видео

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В результате аварии пострадавших нет.

В ночь на среду, 24 июня, стало известно об аварии на Пироговской набережной. У дома №21 столкнулись автомобили "Шевроле" и "Хёндай".

Видео аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как одна из машин шел на разворот, а в него на скорости врезался другой участник ДТП. В результате аварии пострадавших нет. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Обуховской обороны заметили стрелка. Мужчина целился в людей и машины.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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