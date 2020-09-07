Момент ДТП на Наставников попал на видео

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в понедельник, 7 сентября, стало известно, что на проспекте Наставников в районе дома 19 произошло ДТП.

В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден момент столкновения. Легковой автомобиль, совершая левый поворот и следуя за маршруткой на перекрестке, не учел движение встречных авто справа. Избежать столкновения не удалось. Какие травмы получили участники аварии, неясно.

Ранее мы писали, что кража в салоне связи на проспекте Испытателей попала на видео.

Видео: Piter.TV