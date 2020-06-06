Момент ДТП на Московском проспекте попал на видео

Видео происшествия опубликовали в соцсетях.

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, на котором запечатлена езда боком на иномарке Audi. По данным дорожной полиции, автомобиль попал в аварию у дома №216, пострадавших в результате аварии нет.

Первая информация об аварии появилась днем 6 июня. Audi влетела в Nissan на Московском проспекте, а затем "проехала на боку, сбивая всё на пути".

Впечатляющий пролет легковушки боком завершился лишь спустя 100 метров от места столкновения с "Ниссаном", на газоне напротив у №195. В ДТП также пострадал автомобиль марки "Mercedes-Benz".

Видео: Тахир Мамедов / ВКонтакте