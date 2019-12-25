В ДТП также пострадал автомобиль марки "Mercedes-Benz".

В субботу, 6 июня, "Audi" влетела в "Nissan" на Московском проспекте, а затем "проехала на боку, сбивая всё на пути". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

"Полет" легковушки завершился лишь спустя 100 метров от места столкновения с "Ниссаном", на газоне напротив дома №195. В ДТП также пострадал автомобиль марки "Mercedes-Benz".

О пострадавших не сообщалось.На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали,, что ДТП заблокировало проезд на Разъезжей.

Фото: vk.com/spb_today