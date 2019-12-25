Молодоженам из Петербурга предлагают свадебные маски

Производители свадебных товаров не желают терять свой бизнес и начинают предлагать покупателям необычные маски.

Масочный режим в Петербурге вступит в силу уже 12 мая. Предвидя потребность людей в самовыражении, все больше и больше компаний, занимающихся дизайном, обращают внимание на медицинские маски.

Уже сейчас в Петербурге нашелся бренд, который предлагает жителям города не просто защитные маски, а дизайнерские, предназначенные для свадебных церемоний.

Максимальная цена такой маски на сайте производителя достигает 1450 рублей. В описании утверждается, что маска создается вручную, с использованием кружев и кристаллов от Сваровски. Жениху же, предлагают использовать простую черную маску, которую на сайте компании можно отыскать за 290 - 350 рублей.

В социальной сети Instagram авторы идеи с гордостью отмечают, что они создали "первую в России коллекцию дизайнерских свадебных масок". В какую сторону дальше будет (и будет ли) развиваться дизайн индивидуальных средств защиты неизвестно. Однако, раньше мы уже рассказывали об онлайн-магазинах, которые выпустили тканевые маски с изображением орденов. У петербуржцев они вызвали довольно смешанные чувства.

Фото: yoo-studio.ru