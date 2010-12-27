Парень избил вахтера в общежитии Горного университета

После этого 61-летнему мужчине пришлось обратиться в травмпункт.

На пропускном пункте пятого общежития Горного университета молодой человек избил вахтера. В понедельник, 29 октября, на место происшествия выехал отряд вневедомственной охраны. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительной информации, 26-летний молодой человек попытлся пройти в общежитие, но его отказался пропустить 61-летний контролер. Тогда "незванный гость" избил своего обидчика. Оттуда его и забрали позже сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавшему пришлось идти в травмпункт. На данный момент неизвестно, почему молодому человеку было отказано в проходе.

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