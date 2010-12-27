Студентка ИТМО и ее приятель ночью ограбили re:Store

Они вынесли из магазина 6 макбуков и 8 айфонов.

Первокурсница ИТМО вместе с 29-летним мужчиной разбили стекло в магазине re:Store на Васильевском острове и украли оттуда 15 товаров "яблочной" продукции. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел в среду, 24 октября. 21-летняя студентка ИТМО и 29-летний мужчина проникли в магазин около 4:30 и унесли с собой 6 ноутбуков, 8 iPhone. Правоохранительным органам удалось найти злоумышленников по горячим следам, задержать их и изъять награбленное.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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