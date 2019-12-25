Молодой мужчина получил пулю из травмата в Калининском районе

Пострадавший госпитализирован.

Вечером пятницы, 30 июля, в отдел полиции Калининского района поступило сообщение о раненном человеке у подъезда 1 дома 40 по улице Бутлерова. Неизвестный злоумышленник нанес огнестрельное ранение гражданину среднеазиатской республики 1999 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 20:06 произошло задержание подозреваемого: им оказался мужчина 1967 года рождения, который, по версии следствия, воспользовался травматическим пистолетом ОСА ПБ-41МЛ во время ссоры с потерпевшим на разгрузочной площадке коммерческого предприятия.

Раненый был доставлен в городскую больницу с повреждениями спины и грудного отдела позвоночника в удовлетворительном состоянии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV