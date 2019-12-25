Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о переводе чужих денег

Мужчина обокрал знакомого, переведя его деньги себе.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе обвиняемый зашел в мобильное приложение одного из банков с телефона знакомого и перевел деньги в размере свыше 330 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела признал вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.



Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверила поликлинику Калининского района.

Фото: Piter.TV