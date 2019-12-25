Молодой человек упал в шахту лифта недостроенного дома на Стачек

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Вечером вторника, 8 ноября, поступила телефонограмма о госпитализации 17-летнего учащегося Промышленно-технологического колледжа. Как стало известно Piter.TV, молодой человек упал в шахту лифта недостроенного дома на проспекте Стачек.

Второкурсника доставили в больницу с множественными переломами костей лицевого черепа, правого предплечья и правой большой берцовой кости, ушибом легкого, травмой грудной клетки. Пациент находится в тяжелом состоянии, опросу не подлежит.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что девятиклассница упала с 6 этажа на Комендантском проспекте.

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